Активность 25-го солнечного цикла превысила прогнозы в два раза

За всю историю наблюдений в течение одного цикла еще ни разу не фиксировали сразу двух пиков. Согласно расчетам, сейчас на Солнце формируется спад активности. Однако ученые не исключают вероятность перелома. Тогда уже в текущем году звезда вновь удивит и выйдет на второй максимум.