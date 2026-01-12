Ричмонд
Активность 25-го солнечного цикла превысила прогнозы в два раза

Текущий цикл активности Солнца начался в 2019 году. Закончится в 2030-м.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Прогноз на 25-й солнечный цикл и 2026 год
Источник: Freepik

События, которые произошли на Солнце с начала периода, по силе уже в два раза превзошли прогнозы ученых. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что наука располагает сведениями об активности Солнца только за последние 24 цикла. Этот период включает около трех столетий. По сравнению с возрастом звезды, которой несколько миллиардов лет, это очень маленький отрезок времени — сделать точные расчеты затруднительно.

За всю историю наблюдений в течение одного цикла еще ни разу не фиксировали сразу двух пиков. Согласно расчетам, сейчас на Солнце формируется спад активности. Однако ученые не исключают вероятность перелома. Тогда уже в текущем году звезда вновь удивит и выйдет на второй максимум.

С начала 2026-го специалисты зафиксировали три дня, когда на Земле шли магнитные бури. Событиям присвоили слабую и среднюю степени — G1 и G2.

Еще одна магнитная буря произошла ночью 12 января между 03:00 и 06:00 по московскому времени. Геомагнитный индекс Кр вырос до шести баллов.

Согласно прогнозу, в течение дня сохранится неустойчивая ситуация. Во вторник, 13 января, магнитные бури могут повториться с шансом 46%.