Активность 25-го солнечного цикла превысила прогнозы в два раза

Эксперт отметил, что наука располагает сведениями об активности Солнца только за последние 24 цикла. Этот период включает около трех столетий. По сравнению с возрастом звезды, которой несколько миллиардов лет, это очень маленький отрезок времени — сделать точные расчеты затруднительно.
За всю историю наблюдений в течение одного цикла еще ни разу не фиксировали сразу двух пиков. Согласно расчетам, сейчас на Солнце формируется спад активности. Однако ученые не исключают вероятность перелома. Тогда уже в текущем году звезда вновь удивит и выйдет на второй максимум.
С начала 2026-го специалисты зафиксировали три дня, когда на Земле шли магнитные бури. Событиям присвоили слабую и среднюю степени — G1 и G2.
Еще одна магнитная буря произошла ночью 12 января между 03:00 и 06:00 по московскому времени. Геомагнитный индекс Кр вырос до шести баллов.
Согласно прогнозу, в течение дня сохранится неустойчивая ситуация. Во вторник, 13 января, магнитные бури могут повториться с шансом 46%.