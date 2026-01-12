Ричмонд
В реках Бразилии распространился опасный для экосистемы вид рыбы

Diário do Litoral: в Бразилии распространились опасные для экосистемы пираруку. Вес особи может достигать 200 килограммов.

Источник: Freepik

В Бразилии 53-летний рыбак поймал в реке Маринейру штата Сан-Паулу рыбу пираруку, или Arapaima gigas, длиной два с половиной метра и весом 160 килограммов, сообщает издание Diário do Litoral. Улов впечатлил не только объемом особи, но и местом ее обитания, поскольку пираруку родом из Амазонки. Вид распространился в реках Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Пантанала, там классифицируется как инвазивный.

Местные ученые обеспокоены фактом обнаружения рыбы-гиганта, поскольку ее распространение может привести к уничтожению местной живности. Других водных хищников, способных этому противостоять, в регионе нет. Присутствие рыбы за пределами Амазонии, согласно сообщению, находится под строгим контролем. Отмечается, что в водах Сан-Паулу нет ограничений на вылов пиракуку ни по весу, ни по количеству. Власти, напротив, поощряют истребление вида, считая это необходимой мерой экологического контроля для защиты местной экосистемы.

Арапаима, или пираруку, — одна из крупнейших пресноводных рыб. Обитает в воде, слабо насыщенной кислородом, поскольку имеет способность использовать не только кислород, добытый из воды, но и кислород атмосферного воздуха. Отмечается, что раз в 5−15 минут ей необходимо всплывать на поверхность воды, чтобы сделать вдох. Попадая в новое место, начинает активно плодиться и истреблять большое количество местной рыбы и ракообразных, нарушая местное биоразнообразие.

Рыба ценится в кулинарии, а также в модной индустрии. Из ее кожи изготавливают аксессуары премиум-класса.