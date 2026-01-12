Местные ученые обеспокоены фактом обнаружения рыбы-гиганта, поскольку ее распространение может привести к уничтожению местной живности. Других водных хищников, способных этому противостоять, в регионе нет. Присутствие рыбы за пределами Амазонии, согласно сообщению, находится под строгим контролем. Отмечается, что в водах Сан-Паулу нет ограничений на вылов пиракуку ни по весу, ни по количеству. Власти, напротив, поощряют истребление вида, считая это необходимой мерой экологического контроля для защиты местной экосистемы.