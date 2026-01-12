Ричмонд
Ученые раскрыли, что произошло на обратной стороне Солнца

Вспышку зарегистрировали в ночь на понедельник, 12 января. Событие поймала в радары аппаратура GOES, которая находится на орбите Земли.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сильная вспышка на Солнце 12 января 2026
Пик активности отметили в 03:31 по московскому времени. Выбросу присвоили степень М3.3. В этом году вспышка стала самой сильной среди подобных явлений. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Источником выброса плазмы стал центр, который еще не вышел на видимую сторону солнечного диска. Большая часть энергии от него прошла мимо Земли.

Однако, из-за того что зона располагалась прямо над горизонтом, магнитосфера нашей планеты ощутила легкое воздействие. Кроме того, оборудование смогло зарегистрировать подобное событие.

Ученые отметили, что это уже второй взрыв подобной силы за последние несколько дней. Схожее событие произошло 8 января 2026 года. Оба выброса указывают на крупный активный центр на обратной стороне Солнца, который получится увидеть с Земли через два дня.

Специалисты объяснили, что сделать более точные предположения по поводу его запасов энергии можно, только когда зона окажется на видимой стороне диска.

Ранее ученые рассказали, чем поразил научное сообщество 25-й солнечный цикл. Кроме того, напомнили, что с начала 2026 года магнитные бури уже длились три дня.