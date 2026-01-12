Ученые раскрыли, что произошло на обратной стороне Солнца

Пик активности отметили в 03:31 по московскому времени. Выбросу присвоили степень М3.3. В этом году вспышка стала самой сильной среди подобных явлений. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Источником выброса плазмы стал центр, который еще не вышел на видимую сторону солнечного диска. Большая часть энергии от него прошла мимо Земли.

Однако, из-за того что зона располагалась прямо над горизонтом, магнитосфера нашей планеты ощутила легкое воздействие. Кроме того, оборудование смогло зарегистрировать подобное событие.

Ученые отметили, что это уже второй взрыв подобной силы за последние несколько дней. Схожее событие произошло 8 января 2026 года. Оба выброса указывают на крупный активный центр на обратной стороне Солнца, который получится увидеть с Земли через два дня.