Как Камчатка справляется с гигантскими сугробами: видео

В понедельник, 12 января, юг Камчатского края накрыли снегопады. Утром во вторник, 13 января, синоптики предупредили местных жителей о налипании мокрого снега и метелях. Об этом сообщили представители «Гидрометцентра России».
На Камчатке после сильного снегопада высота сугробов во вторник составила несколько метров. В некоторых местах она превысила рост человека. Чтобы выбраться из домов, людям пришлось откапывать подъезды и рыть траншеи.
Очевидцы выложили в Сеть видео гигантских сугробов. Их высота составила несколько жилых этажей.
Из-за непогоды в регионе приостановили авиасообщение, отменили занятия в учебных заведениях, общественный транспорт не смог выехать на маршруты.
Власти предупредили об ухудшении ситуации на дорогах. Водителей призвали в ближайшие дни без экстренной нужды не садиться за руль. Несколько участков трасс закрыли из-за снежных заносов.
В Петропавловске-Камчатском произошла авария на водонасосной станции — жители остались без холодного водоснабжения. Также сообщается о проблемах со связью.
Сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 25−30 метров в секунду. В прибрежных районах возможно усиление до 35−40 метров в секунду. Согласно прогнозу, подобные метеоусловия сохранятся до четверга, 15 января. В дневные часы температурный фон установится около нуля градусов. Местами на юге ожидается оттепель, +3 °С.
На Камчатке продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно продлится до 16 января.