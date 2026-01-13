Как Камчатка справляется с гигантскими сугробами: видео

Сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 25−30 метров в секунду. В прибрежных районах возможно усиление до 35−40 метров в секунду. Согласно прогнозу, подобные метеоусловия сохранятся до четверга, 15 января. В дневные часы температурный фон установится около нуля градусов. Местами на юге ожидается оттепель, +3 °С.