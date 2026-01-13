Ричмонд
Как Камчатка справляется с гигантскими сугробами: видео

Дальний Восток оказался под властью активных тихоокеанских циклонов. Неблагоприятные погодные явления сложились на Камчатке, Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье и Магадане.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 69% 762 мм рт. ст. +4°

В понедельник, 12 января, юг Камчатского края накрыли снегопады. Утром во вторник, 13 января, синоптики предупредили местных жителей о налипании мокрого снега и метелях. Об этом сообщили представители «Гидрометцентра России».

На Камчатке после сильного снегопада высота сугробов во вторник составила несколько метров. В некоторых местах она превысила рост человека. Чтобы выбраться из домов, людям пришлось откапывать подъезды и рыть траншеи.

Очевидцы выложили в Сеть видео гигантских сугробов. Их высота составила несколько жилых этажей.

Из-за непогоды в регионе приостановили авиасообщение, отменили занятия в учебных заведениях, общественный транспорт не смог выехать на маршруты.

Власти предупредили об ухудшении ситуации на дорогах. Водителей призвали в ближайшие дни без экстренной нужды не садиться за руль. Несколько участков трасс закрыли из-за снежных заносов.

В Петропавловске-Камчатском произошла авария на водонасосной станции — жители остались без холодного водоснабжения. Также сообщается о проблемах со связью.

Сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 25−30 метров в секунду. В прибрежных районах возможно усиление до 35−40 метров в секунду. Согласно прогнозу, подобные метеоусловия сохранятся до четверга, 15 января. В дневные часы температурный фон установится около нуля градусов. Местами на юге ожидается оттепель, +3 °С.

На Камчатке продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно продлится до 16 января.

