Ученые исследовали степень загрязнения Москвы-реки

Результаты исследования показали высокую чистоту водоема: в нем зафиксировали минимальное количество микропластика. Информацию об этом предоставил вуз изданию ТАСС.
Помимо Москвы‑реки, специалисты изучили среду в реке Десне и болоте Подмосковья. Причиной работы с ними стали многочисленные публикации в средствах массовой информации о возможном загрязнении водоемов.
Для исследования специалисты применили новый физико‑химический метод, пропустили через систему фильтрации 60 тонн жидкости. В результате удалось определить уровень загрязнения природных вод микропластиком. Ученые смогли выявить частицы, размер которых составил от 0,1 микрометра до одного миллиметра.
Эксперты рассказали, что содержание микропластика в Москве‑реке измеряется нанограммами на литр. На входной точке составило около 270, на выходе возросло до 360. В Десне уровень оказался ниже — 170 нанограммов на литр. В болоте опасные частицы не выявили.
Однако даже самое большое значение, которое удалось зафиксировать в Москве‑реке на выходе, эксперты оценили как незначительное. Там показатель составил пять частиц на тонну воды. Подобная концентрация находится ниже предельно допустимой нормы.
Новую методику планируют использовать для дальнейшего мониторинга водных объектов в других регионах России. В ближайшее время на ее основе проведут анализ среды Байкала.