Ученые исследовали степень загрязнения Москвы-реки

Эксперты рассказали, что содержание микропластика в Москве‑реке измеряется нанограммами на литр. На входной точке составило около 270, на выходе возросло до 360. В Десне уровень оказался ниже — 170 нанограммов на литр. В болоте опасные частицы не выявили.