Поврежденные здания и застрявшая в снегу техника: последствия циклона в ДФО

Аномально снежной рискует стать зима 2025−2026 годов на Камчатке: только с середины ноября на полуостров пришли не менее пяти циклонов, один из которых принес в регион ледяной дождь. В декабре на юге Камчатки выпало более 300% месячной нормы осадков, и короткая передышка на время новогодних праздников несильно улучшила дорожную ситуацию в Петропавловске-Камчатском: 13 января на полуостров подошел новый Охотоморский циклон, при котором, по информации Камчатгидромета, за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, а порывы ветра достигали 50 метров в секунду. Ветер выбил несколько окон в квартирах, сорванный с крыш домов шифер поразбивал припаркованные автомобили, а в одном из частных домов снесло крышу.