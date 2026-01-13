Поврежденные здания и застрявшая в снегу техника: последствия циклона в ДФО

Череда мощных циклонов накрыла Дальний Восток. Они принесли порывистый штормовой ветер, рекордное количество осадков и серьезное ухудшение обстановки на дорогах, передают корреспонденты ТАСС в регионах ДФО.
Камчатка
Аномально снежной рискует стать зима 2025−2026 годов на Камчатке: только с середины ноября на полуостров пришли не менее пяти циклонов, один из которых принес в регион ледяной дождь. В декабре на юге Камчатки выпало более 300% месячной нормы осадков, и короткая передышка на время новогодних праздников несильно улучшила дорожную ситуацию в Петропавловске-Камчатском: 13 января на полуостров подошел новый Охотоморский циклон, при котором, по информации Камчатгидромета, за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, а порывы ветра достигали 50 метров в секунду. Ветер выбил несколько окон в квартирах, сорванный с крыш домов шифер поразбивал припаркованные автомобили, а в одном из частных домов снесло крышу.
На борьбу с последствиями непогоды вышли не только сотрудники оперативных ведомств, но и обычные жители края. Так, водители внедорожников бесплатно помогали автомобилистам, увязшим в снегу, волонтеры общественных организаций чистили дворы пенсионеров и людей с ОВЗ, соседи помогали друг другу и управляющим компаниям оперативно расчистить подъезды.
Появились в регионе и новые виды подработки: в мессенджерах рассылали объявления с предложениями вызволить машины из снежного плена за 2000−3000 рублей, а частные владельцы снегоуборочной техники предлагали расчистить дворы многоквартирных домов за 5000−8000 рублей за час работы.
Из снежного плена на Камчатке в последние дни вызволяют не только технику, но и людей: как сообщало ГУ МЧС России по региону, 13 января в сугробе застрял врач. Мужчина провел в нем длительное время, выбраться ему помогли спасатели.
Экипажи ДПС на внедорожниках, по информации Госавтоинспекции, также помогают автомобилистам справиться с последствиями непогоды. Дорожники продолжают устранять последствия удара стихии, даже несмотря на то что техника вязнет в сугробах, и готовятся к подходу нового циклона. По прогнозам синоптиков, он обрушится на Камчатку уже вечером 14 января.
Непогода в других регионах ДФО
В соседнем от Камчатки Приморье пик непогоды пришелся на субботу, 10 января. За сутки месячная норма осадков и более выпала во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске и Партизанске. В дальневосточной столице бушевала снежная метель, ее сопровождал порывистый ветер до 30 метров в секунду.
Из-за прошедшего циклона сложилась крайне тяжелая дорожная обстановка. Жители и сотрудники ДПС вытягивали буксующие на дорогах машины из снежных капканов.
Край, в частности Владивосток, третьи сутки борется с последствиями сильнейшего, по сведениям синоптиков, снегопада за последние 11 лет. Два дня Владивосток утром и вечером стоит в 10-балльных пробках. Дорожная техника и бригады работают круглосуточно. Мэр города Константин Шестаков заявил, что на полную расчистку владивостокских дорог и тротуаров потребуется до пяти суток.
Сахалин и Курилы также были во власти непогоды. В ночь на 8 января под влиянием непогоды оказались 12 районов: Курильский, Корсаковский, Холмский, Анивский и другие. Количество осадков достигло 49 миллиметров, по сведениям сахалинского правительства, а порывы ветра — 25 метров в секунду. Чрезвычайных ситуаций не фиксировали.
В Магаданской области на фоне сильного ветра 15−30 метров в секунду, снега и снижения видимости перекрывали участок автодороги Магадан — Балаганное — Талон.