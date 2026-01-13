Ученые сообщили о еще более стремительном росте геомагнитной активности

Для исследования оценили геомагнитные возмущения и магнитные бури. У первых событий индекс Кр превышал четыре балла и находился в желтой зоне. Во втором случае был выше пяти и располагался в красной области. Об итогах проделанной работы рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
В 2025 году зафиксировали 169 дней, которые вышли за границу нормальных значений. От общей длительности периода они составили 46%. Подобный показатель отметили впервые с 2005-го. Основными причинами магнитных бурь стали корональные дыры.
Специалисты подчеркнули, что, несмотря на результаты, делать прогноз на следующий год только по сведениям первых дней некорректно. Однако подобная тенденция может сохраниться, тогда 2026 год станет новым лидером по геомагнитным возмущениям.
Ученые объяснили, что такая картина складывается одновременно со снижением общей активности Солнца. Считается, что максимум пришелся на 2024 год, а сейчас идет спад. Его минимум, по расчетам, будет в 2030-м.