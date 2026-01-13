Ричмонд
Ученые сообщили о еще более стремительном росте геомагнитной активности

Ученые провели анализ внешних воздействий на магнитное поле Земли за первые дни января. Число и сила событий превысили показатели прошлого года, ставшего лидером за последние 20 лет.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Анализ геомагнитной активности января 2026
Источник: Unsplash

Для исследования оценили геомагнитные возмущения и магнитные бури. У первых событий индекс Кр превышал четыре балла и находился в желтой зоне. Во втором случае был выше пяти и располагался в красной области. Об итогах проделанной работы рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые сообщили, что за 13 дней января восемь суток оказались в желтом и красном цветах. Общая доля возмущений от спокойного состояния составила 62%.

В 2025 году зафиксировали 169 дней, которые вышли за границу нормальных значений. От общей длительности периода они составили 46%. Подобный показатель отметили впервые с 2005-го. Основными причинами магнитных бурь стали корональные дыры.

Специалисты подчеркнули, что, несмотря на результаты, делать прогноз на следующий год только по сведениям первых дней некорректно. Однако подобная тенденция может сохраниться, тогда 2026 год станет новым лидером по геомагнитным возмущениям.

Ученые объяснили, что такая картина складывается одновременно со снижением общей активности Солнца. Считается, что максимум пришелся на 2024 год, а сейчас идет спад. Его минимум, по расчетам, будет в 2030-м.