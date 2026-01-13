Эколог разъяснила, что делать с живой елью после новогодних праздников

Живая ель — это не мусор, а органический ресурс. Проблема начинается в тот момент, когда дерево после праздников отправляют в обычный контейнер или оставляют возле дома «до лучших времен». Об этом рассказала редакции Погода Mail руководитель проектов компании «Ренова Инжиниринг», аспирантка РУДН по профилю «Геоэкология».
Выбрасывать елку в обычный контейнер недопустимо: дерево относится к крупногабаритным отходам. Бездумная утилизация не только создаст проблемы для служб вывоза мусора, но и нанесет вред окружающей среде.
По словам эксперта, на полигоне ель разлагается без доступа воздуха и начинает выделять метан — один из самых агрессивных парниковых газов. В итоге символ праздника становится источником экологического ущерба.
«Рациональный и экологичный вариант — сдать елку в специализированный пункт приема. Там ее переработают в щепу, которую затем используют для компостирования, благоустройства территорий или как подстилку для животных. Это простой способ вернуть органику в природный цикл без лишних последствий», — объяснила специалист.
Эксперт напомнила, что перед сдачей необходимо убрать все лишнее: мишуру, искусственный снег, пластик и металлические элементы. Именно эти детали превращают природный материал в проблемный отход.
«Правильная утилизация елки — это не вопрос идеологии. Это вопрос культуры обращения с ресурсами, дисциплинированное и ответственное отношение не только к экологии, но и к собственной жизни», — добавила Анна Смолякова.