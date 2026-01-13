Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $50 млрд

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января 2025 года. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 000 гектаров. Огонь уничтожил более 12 300 строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. Прямыми жертвами пламени стали порядка 30 человек, однако общее число погибших с учетом косвенных причин: заболеваний дыхательных путей и других — оценено в 440 человек.