Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $50 млрд

Об этом говорится в докладе немецкой перестраховочной компании Munich Re. «Среди стихийных бедствий 2025 года к самому большому ущербу привели лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе», — приводятся в докладе слова ведущего эксперта компании в области климатологии Тобиаса Гримма. Он добавил, что глобальное потепление ведет к росту числа разрушительных погодных явлений.
В отчете Munich Re указано, что общие потери от стихии составили почти 53 миллиарда долларов. Сумма страховых выплат достигла 40 миллиардов долларов, погибли 30 человек.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января 2025 года. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 000 гектаров. Огонь уничтожил более 12 300 строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. Прямыми жертвами пламени стали порядка 30 человек, однако общее число погибших с учетом косвенных причин: заболеваний дыхательных путей и других — оценено в 440 человек.