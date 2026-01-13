Ричмонд
Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $50 млрд

Лесные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса штата Калифорния стали самым крупным стихийным бедствием в 2025 году с точки зрения финансового ущерба, который превысил 50 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе немецкой перестраховочной компании Munich Re. «Среди стихийных бедствий 2025 года к самому большому ущербу привели лесные пожары в Лос-Анджелесе в январе», — приводятся в докладе слова ведущего эксперта компании в области климатологии Тобиаса Гримма. Он добавил, что глобальное потепление ведет к росту числа разрушительных погодных явлений.

В отчете Munich Re указано, что общие потери от стихии составили почти 53 миллиарда долларов. Сумма страховых выплат достигла 40 миллиардов долларов, погибли 30 человек.

В публикации говорится, что в общей сложности ущерб от стихийных бедствий в 2025 году в мире составил около 224 миллиардов долларов.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января 2025 года. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 000 гектаров. Огонь уничтожил более 12 300 строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. Прямыми жертвами пламени стали порядка 30 человек, однако общее число погибших с учетом косвенных причин: заболеваний дыхательных путей и других — оценено в 440 человек.