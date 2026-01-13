Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Высота снежного покрова во вторник в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40−47 сантиметров, не догнав максимальное значение всего на два-девять сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В январе 1942 года отмечались максимальные значения высоты снежного покрова в Москве. Рекорд — 49 сантиметров снега относится к 13 января 1942 года. Сейчас в столице высота снега — от 40 до 47 сантиметров», — сказал агентству Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что снег также прогнозируется в среду, но рекорда ждать не следует.
