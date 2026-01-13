Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года

Вильфанд: снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 28% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Высота снежного покрова во вторник в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40−47 сантиметров, не догнав максимальное значение всего на два-девять сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В январе 1942 года отмечались максимальные значения высоты снежного покрова в Москве. Рекорд — 49 сантиметров снега относится к 13 января 1942 года. Сейчас в столице высота снега — от 40 до 47 сантиметров», — сказал агентству Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что снег также прогнозируется в среду, но рекорда ждать не следует.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше