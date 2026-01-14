В одном из российских округов температура в среду опустится ниже нормы

На материковой части Дальневосточного федерального округа в среду, 14 января, ожидается морозная погода, без осадков. От Хабаровска до Читы температура установится около −21 °С. Во Владивостоке сегодня прогнозируют −11 °С, солнце. В Тикси морозы укрепятся, температура составит −36 °С. Лидером холода станет Верхоянск: там ожидается −41 °С.
В Сибири температура воздуха продолжит снижаться. Очаг холодного воздуха сосредоточится над Омском и Новосибирском: там −27 °С и солнце. Суровая погода с ветром и холодами ожидает Средний Урал. В Екатеринбурге — −26 °С, в Ханты-Мансийске — −28 °С, в Салехарде — −23 °С.
Европейская часть России только начнет готовиться к холодам. Прохладные массы сегодня расположатся над западными районами средней полосы. В Калуге, Смоленске и Орле температура установится от −16 до −20 °С. В восточных районах — около −5 °С и снег.
На юге в среду будет холоднее обычного. В Крыму температура воздуха прогреется чуть выше нуля градусов.
В Санкт-Петербурге в среду термометр покажет −10 °С, осадков не ожидается. В Москве — −5 °С, пройдет снег.
В течение дня на Земле сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация. Риск прихода магнитных бурь составит 41%.