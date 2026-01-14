Метеорологи ЕС признали 2025 год одним из самых жарких в истории

«Сведения “Коперника” показывают, что 2025 год стал третьим в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений, лишь немного прохладнее 2023-го и на 0,13 °C прохладнее, чем 2024-й — самый жаркий год с начала метеонаблюдений. Все последние 11 лет занимают первые 11 мест в рейтинге самых жарких лет в истории метеонаблюдений», — заявили в пресс-службе «Коперника» по случаю публикации ежегодного доклада. В 2024 году средняя температура составила +15,1 °C, а годом ранее — +14,98 °C.