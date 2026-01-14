Метеорологи ЕС признали 2025 год одним из самых жарких в истории

Это третий результат за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила европейская служба по изменению климата «Коперник».
«Сведения “Коперника” показывают, что 2025 год стал третьим в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений, лишь немного прохладнее 2023-го и на 0,13 °C прохладнее, чем 2024-й — самый жаркий год с начала метеонаблюдений. Все последние 11 лет занимают первые 11 мест в рейтинге самых жарких лет в истории метеонаблюдений», — заявили в пресс-службе «Коперника» по случаю публикации ежегодного доклада. В 2024 году средняя температура составила +15,1 °C, а годом ранее — +14,98 °C.
Подсчеты метеорологов показывают, что температура воздуха на планете в последние три года в среднем превышала доиндустриальный уровень более чем на полтора градуса. Парижское соглашение по защите климата 2015 года ставит целью не допустить превышения средней температуры на два градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой, что в метеорологии соответствует 1850−1900 годам, и призывает страны — участницы соглашения стремиться к тому, чтобы этот показатель составил полтора градуса.
Метеорологи называют две причины необычно высоких температур: продолжающиеся выбросы парниковых газов в атмосферу на фоне недостаточно высоких темпов их обратного захвата растительностью и лесами, а также активную фазу феномена Эль-Ниньо в 2023—2024 годах, который как правило ведет к росту средних температур.
Специалисты «Коперника» считают, что если темпы потепления климата сохранятся, то к концу десятилетия порог полтора градуса будет окончательно пересечен. Это на 20 лет раньше, чем прогнозировалось ранее.