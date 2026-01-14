Зима с юмором: снегопад глазами россиян, видео и фото

Сильные снегопады в стране привели к серьезным последствиям: на дорогах появились снежные заносы, в нескольких населенных пунктах жителям пришлось копать траншеи, чтобы выбраться из домов. Несмотря на все трудности, которые принесла погода, россияне подошли к ситуации с юмором.
Так, жители Санкт-Петербурга поделились в Сети фотографиями необычной «достопримечательности», которая появилась благодаря растаявшему снегу. В районе Заречной улицы поселилось ледяное привидение.
В Оренбурге во время расчистки придомовой территории от снега коммунальщик спас снеговика. Мужчина пожалел его, перенес в безопасное место и только потом продолжил работу.
В одном из жилых комплексов Москвы нашелся идеальный сосед. В Хамовниках мужчина записал видео и выложил в домовой чат. В объявлении москвич предложил бесплатно почистить автомобили соседей от снега, рассказав, что такое занятие переносит его в детство.
В другом московском дворе со снегом решили бороться сообща. Жители жилого комплекса совместили приятное с полезным: всем желающим расчистить парковку предложили шампанское.
Самые предприимчивые повернули неблагоприятную погодную ситуацию в свою пользу. Так, мужчина из снега начал строить гараж для автомобиля — уже готовы стены.
Снегопад также сплотил людей. В Люберцах 20 волонтеров очистили территорию вокруг молодежного центра «Лидер». Акция стала примером взаимопомощи. Об этом написали в издании «Люберцы.рф».
Еще одно доброе дело совершили москвичи на Новом Арбате — спасли застрявшего в снегу робота-доставщика. Вес аппарата превышал 70 килограммов.