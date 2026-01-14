Зима с юмором: снегопад глазами россиян, видео и фото

Сильные снегопады в стране привели к серьезным последствиям: на дорогах появились снежные заносы, в нескольких населенных пунктах жителям пришлось копать траншеи, чтобы выбраться из домов. Несмотря на все трудности, которые принесла погода, россияне подошли к ситуации с юмором.