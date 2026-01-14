Россиянам рассказали, ударят ли крещенские морозы в январе

На Дальнем Востоке метеоситуация начнет налаживаться. Снегопад, который обрушился на Камчатку в начале недели, стихнет. Плюс сменят легкие морозы. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Эксперт отметил, что подмораживать начнет уже в субботу, 17 января. К воскресенью, 18 января, термометр покажет около −6 °С. К ночи ожидается понижение до −11 °С.
Жители Сибири к концу недели столкнутся с аномальными морозами. Согласно прогнозу, в Новосибирске и Омске грянут 40-градусные холода. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, местами температура может опуститься до −50 °С.
К выходным холодный циклон проследует на Урал. Температурный фон начнет понижаться уже в среду, 14 января. К выходным установится на 10−15 единиц ниже климатической нормы. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Схожая ситуация сложится на юге России. На Кубань придут морозы до −15 °С. В Новороссийске к прохладе прибавится сильный ветер до 20 метров в секунду. Такие условия продержатся до конца месяца.
Крещенские морозы затронут столичный регион. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал изданию RTVI, что 18 января температура в Москве установится от −10 °С до −14 °С. Ночью показатель опустится до −23 °С. На Крещение, 19 января, ожидается потепление до −9 °С.