В Москве зафиксировали дефицит ясных дней в 2025 году

Согласно анализу, в 2025 году отметили дефицит солнечных дней. Показатель отстал от годовой нормы на четыре процента. Об этом рассказала в Telegram-канале специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Кроме того, в течение семи месяцев показатель опускался ниже нормальной границы. В том числе подобную ситуацию наблюдали летом, когда солнечное сияние должно было выйти на пик активности.
Самым темным оказался декабрь 2025 года. За весь месяц солнце появилось в столичном небе всего на пять часов. Синоптик отметила, что нормой для этого периода считаются 18 часов.
В январе обычно показатель увеличивается до 33 часов. Максимум солнечных дней в этот период зафиксировали в 2010 году. Тогда москвичи радовались чистому небу 75 часов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что количество солнечных дней в регионе зависит от характера атмосферных процессов. Например, в Средней Азии годовой нормой считается 3000 часов. В Европе показатель ближе всего напоминает столичный: там он варьируется от 1150 до 2900 часов.