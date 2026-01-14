Ричмонд
В Москве зафиксировали дефицит ясных дней в 2025 году

Итоги прошедшего года подвели представители Московского государственного университета имени Ломоносова. Эксперты раскрыли, сколько дней над столицей светило солнце.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: Unsplash

Согласно анализу, в 2025 году отметили дефицит солнечных дней. Показатель отстал от годовой нормы на четыре процента. Об этом рассказала в Telegram-канале специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За 365 дней солнечное сияние фиксировали на протяжении 1676 часов. Это составило 96% положенного срока для Москвы.

Кроме того, в течение семи месяцев показатель опускался ниже нормальной границы. В том числе подобную ситуацию наблюдали летом, когда солнечное сияние должно было выйти на пик активности.

Самым темным оказался декабрь 2025 года. За весь месяц солнце появилось в столичном небе всего на пять часов. Синоптик отметила, что нормой для этого периода считаются 18 часов.

В январе обычно показатель увеличивается до 33 часов. Максимум солнечных дней в этот период зафиксировали в 2010 году. Тогда москвичи радовались чистому небу 75 часов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что количество солнечных дней в регионе зависит от характера атмосферных процессов. Например, в Средней Азии годовой нормой считается 3000 часов. В Европе показатель ближе всего напоминает столичный: там он варьируется от 1150 до 2900 часов.