Ученые раскрыли, как таяние ледника Судного дня повлияет на Россию

По словам зампреда комитета Совета Федерации Сергея Аноприенко, процесс таяния ледника естественный. Чиновник отметил, что угрозы для России он не представляет. Об этом написали в издании ТАСС.
Ранее ученые сделали предположение, что таяние гигантского айсберга способно затронуть Санкт-Петербург. Кроме того, изменятся береговые линии по всей планете в результате поднятия уровня Мирового океана.
Сергей Аноприенко объяснил, что в случае ухода отколовшегося ледника в теплые широты таяние происходит постепенно и практически не оказывает влияние на общий баланс воды. Специалист сравнил подобное явление с таянием льда в обычном стакане с жидкостью.
Основная причина поднятия уровня Мирового океана — снежные массы, которые находятся на суше. Кроме того, эксперт напомнил о круговороте воды в природе. Если скорость и пропорции процессов будут находиться в равновесии, то опасаться не стоит. Однако при резком переходе форм воды из одной в другую, негативные последствия могут сохраняться десятилетиями.
Эксперт отметил, что предотвратить нежелательные последствия получится с помощью своевременного прогнозирования и разработки адаптационного плана. Для Санкт-Петербурга подобную стратегию уже представили. В случае угрозы подтопления она поможет сохранить инфраструктуру города.