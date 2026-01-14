Ученые раскрыли, как таяние ледника Судного дня повлияет на Россию

Основная причина поднятия уровня Мирового океана — снежные массы, которые находятся на суше. Кроме того, эксперт напомнил о круговороте воды в природе. Если скорость и пропорции процессов будут находиться в равновесии, то опасаться не стоит. Однако при резком переходе форм воды из одной в другую, негативные последствия могут сохраняться десятилетиями.