У Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сейсмособытие магнитудой 5,7 зарегистрировали вблизи Курильских островов Сахалинской области. Жители острова Кунашир могли ощутить подземные толчки силой до 3 баллов, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».
