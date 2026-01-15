Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

У Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сейсмособытие магнитудой 5,7 зарегистрировали вблизи Курильских островов Сахалинской области. Жители острова Кунашир могли ощутить подземные толчки силой до 3 баллов, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 76% 746 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

«Магнитуды: 5,7. По оперативным данным, ощутили до 3 баллов на Кунашире», — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения располагался в 116 км южнее села Головнино, на глубине 17 км.