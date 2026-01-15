Синоптики рассказали, в какие регионы России придут морозы в четверг

В Сибири заработает «морозильная камера» — холод усилится. Сегодня от Тюмени до Красноярска ожидается около −25 °С. Завтра будет еще холоднее. Мороз и солнце придут на Урал. В Салехарде — −24 °С, в Норильске — −26 °С, в Омске — −25 °С, в Иркутске — −23 °С. В ночные часы температура опустится ниже −30 °С.