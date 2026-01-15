Синоптики рассказали, в какие регионы России придут морозы в четверг

В четверг, 15 января, теплый воздух проникнет в Якутию — морозы смягчатся, температура установится выше положенной. В Тикси сегодня ожидается −32 °С, в Верхоянске — −38 °С, в Мирном — −34 °С, в Бодайбо — −30 °С.
В Чите температурный фон составит −20 °С, в Благовещенске — −19 °С. В Хабаровске — −20 °С, во Владивостоке — −12 °С, в Южно-Сахалинске — −7 °С.
В Сибири заработает «морозильная камера» — холод усилится. Сегодня от Тюмени до Красноярска ожидается около −25 °С. Завтра будет еще холоднее. Мороз и солнце придут на Урал. В Салехарде — −24 °С, в Норильске — −26 °С, в Омске — −25 °С, в Иркутске — −23 °С. В ночные часы температура опустится ниже −30 °С.
На европейской территории России прохлада отступит. В Воркуте сегодня воздух прогреется до −15 °С, в Сыктывкаре — до −12 °С, в Пскове — до −13 °С. В северных районах пройдет небольшой снег. В центральной части обойдется без снегопадов, но в лидерах по осадкам останутся западные города.
На юге страны в четверг прогнозируют холод и ненастье. В Сочи — +7 °С, в Севастополе — +2 °С, в Краснодаре — +2 °С. В Крыму пройдет снег, в Сочи — дождь.
В Санкт-Петербурге температура установится около −10 °С, без осадков. В Москве прогнозируют −7 °С, пройдет легкий снег.
В четверг сохранится неустойчивая геомагнитная ситуация. Риск магнитных бурь — семь процентов.