В Москве после сильных снегопадов вырос царь-сугроб

На текущей неделе москвичи заметили новую достопримечательность в столице: около метро «Белорусская» появился царь-сугроб. О необычном объекте сообщили в издании «МИР 24».
Видео со снежным нагромождением быстро разлетелось по Сети. У одних горожан гигантский сугроб вызвал вопросы и негодования, другие — радовались вместе с детьми.
Расчистка территорий во время установившейся непогоды происходила с помощью снегоуборочной техники. Коммунальные службы объяснили, что свозили на это место снег с прилегающих улиц. В ближайшее время холм начнут вывозить на снегоплавильные установки.
Кроме того, подобную меру уже применяли ранее. Такой же гигантский временный сугроб там же вырос в 2021 году.
По словам очевидцев, высота снежной горы достигла трех метров. Она почти полностью перекрыла улицу. Несмотря на все неудобства, дети и молодежь устроили в сугробе огромный снежный городок: прокопали внутренние тоннели и сделали горки.
Напомним, что в столице из-за пришедшего циклона выпала месячная норма осадков. Местами высота сугробов приблизилась к рекордной отметке, которую зафиксировали в 1942 году. Тогда толщина снежного покрова выросла до 49 сантиметров.
По прогнозу синоптиков, в Москву к выходным придут морозы. Однако интенсивность осадков уменьшится — сугробы больше не будут так сильно расти.