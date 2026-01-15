Ричмонд
Госавтоинспекция предупредила о снежном коллапсе в Сочи

В четверг, 15 января, в регионе объявили желтый уровень опасности. Штормовое предупреждение продлится до конца рабочей недели.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Каршеринг в снегу — дороги Сочи заносит снегом 15 января 2026
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Согласно прогнозу синоптиков, в Сочи 15 января ожидается усиление ветра до 15−18 метров в секунду. В прибрежных районах возможно волнение моря силой до четырех баллов. Высота волн достигнет от 1,3 до 1,8 метра. Об этом сообщили на портале Гидрометцентра России.

Жителей и гостей региона предупредили о лавинной опасности в горной местности. Также ожидаются налипание мокрого снега и образование наледи.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями ситуация на дорогах осложнилась. На Мамайском кургане сотрудники Госавтоинспекции начали осуществлять распорядительно-регулировочные действия. На федеральной трассе образовались снежные заносы — некоторым автомобилям пришлось встать на обочине.

Эксперты посоветовали гражданам при поездках на автомобилях соблюдать дистанцию и снижать скорость. Кроме того, предупредили, что на летней резине в ближайшие дни не стоит выезжать на трассу.

Напомним, что ранее ввели ограничения на передвижение по трассе Джубга — Сочи. К утру 15 января дорогу расчистили от снега.