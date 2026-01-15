Госавтоинспекция предупредила о снежном коллапсе в Сочи

Согласно прогнозу синоптиков, в Сочи 15 января ожидается усиление ветра до 15−18 метров в секунду. В прибрежных районах возможно волнение моря силой до четырех баллов. Высота волн достигнет от 1,3 до 1,8 метра. Об этом сообщили на портале Гидрометцентра России.