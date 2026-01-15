Ричмонд
На Солнце второй раз с начала года зафиксировали М-вспышку

Источником выброса энергии стала активная область 4341. Недавно вышла на видимую сторону звезды.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Вспышка на Солнце 15 января 2026
Источник: Unsplash

Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук рассказали, что с начал года уже дважды в зоне 4341 произошли выбросы плазмы. На те моменты источник находился на обратной стороне Солнца и не угрожал Земле.

Событие, которое зарегистрировали в ночь на четверг, 15 января, получило четыре единицы по пятибалльной шкале. Ему присвоили степень М1.62. Пик активности отметили в 23:33 по московскому времени.

Несмотря на высокую категорию, по мнению ученых, вспышка не повлияет на Землю. Плазменное облако пройдет мимо нашей планеты.

Активной области 4341 присвоили в каталоге уровень Beta-Gamma. Однако существует вероятность, что вскоре его повысят до высшей степени Beta-Gamma-Delta.

По словам ученых, область функционирует в режиме длительных пауз. Вначале накапливает большой заряд энергии, а затем выпускает. Прежние выбросы из этой локации произошли 8 и 12 января. Точный уровень событий определить было затруднительно из-за особенностей расположения активной зоны. Предположительно, вспышки достигали Х-класса.

Эксперты сообщили, что следующий выброс из области 4341 может произойти уже через один-два дня. Спрогнозировать последствия пока не представляется возможным.