Пожары в Австралии превзошли по опасности «Черное лето — 2019»: фото

Температура воздуха в регионе превысила +46 °C. Жара привела к лесным пожарам, которые бушуют уже несколько недель.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
По информации издания IQAir, больше всего возгораний зафиксировали в австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Сильнее всего деревья и кустарники горят в Лонгвуде, Шир оф Тавонге и Дарго. Власти объявили чрезвычайное положение.

Из-за возгораний пострадали здания и сельскохозяйственные угодья. Огонь уничтожил более 300 000 гектаров леса. Власти сообщили минимум о пяти летальных исходах.

Несколько сотен граждан остались без жилья — их перевезли в пункты временного размещения для пострадавших. На помощь местному населению выделили около 13 миллионов долларов.

Ранее во время лесных пожаров в Виктории пропали без вести трое граждан. Местные власти сообщили, что их нашли.

Из-за жары и засухи в нескольких районах отменили занятия в учебных учреждениях. Жителям посоветовали не приближаться к возгораниям, а при обнаружении новых очагов незамедлительно сообщать в службу экстренного реагирования.

Синоптики назвали установившуюся жару в Австралии опаснее «Черного лета», которое было в 2019 году. Тогда от пожаров погибли 33 человека, 10 из которых были пожарными.

Согласно прогнозу, к региону приближается циклон «Коджи». Приход способен усугубить ситуация: сильный ветер может ускорить распространение огня.