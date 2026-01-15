Пожары в Австралии превзошли по опасности «Черное лето — 2019»: фото

По информации издания IQAir, больше всего возгораний зафиксировали в австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Сильнее всего деревья и кустарники горят в Лонгвуде, Шир оф Тавонге и Дарго. Власти объявили чрезвычайное положение.
Из-за возгораний пострадали здания и сельскохозяйственные угодья. Огонь уничтожил более 300 000 гектаров леса. Власти сообщили минимум о пяти летальных исходах.
Несколько сотен граждан остались без жилья — их перевезли в пункты временного размещения для пострадавших. На помощь местному населению выделили около 13 миллионов долларов.
Ранее во время лесных пожаров в Виктории пропали без вести трое граждан. Местные власти сообщили, что их нашли.
Из-за жары и засухи в нескольких районах отменили занятия в учебных учреждениях. Жителям посоветовали не приближаться к возгораниям, а при обнаружении новых очагов незамедлительно сообщать в службу экстренного реагирования.
Синоптики назвали установившуюся жару в Австралии опаснее «Черного лета», которое было в 2019 году. Тогда от пожаров погибли 33 человека, 10 из которых были пожарными.
Согласно прогнозу, к региону приближается циклон «Коджи». Приход способен усугубить ситуация: сильный ветер может ускорить распространение огня.