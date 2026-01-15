Пожары в Австралии превзошли по опасности «Черное лето — 2019»: фото

По информации издания IQAir, больше всего возгораний зафиксировали в австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Сильнее всего деревья и кустарники горят в Лонгвуде, Шир оф Тавонге и Дарго. Власти объявили чрезвычайное положение.