Ученые назвали причины жары в 2025 году

Ситуация в 2025 году поставила под сомнение возможность выполнения целей Парижского соглашения 2015-го, которое предусматривало ограничение темпов потепления на уровне полтора градуса. Об этом написали в издании The Guardian.
Выводы сделали на основе анализа нескольких миллиардов измерений, которые собрали с помощью спутников, кораблей, самолетов и метеостанций. К исследованию подключились независимые научные организации из Европы, США, Японии и Китая. Сведения продемонстрировали схожие результаты.
Специалисты выделили несколько причин температурного рекорда. Прежде всего, это антропогенное воздействие: рост выбросов от сжигания ископаемого топлива усилил парниковый эффект. Также определенную роль сыграли естественные климатические процессы. Одним из них стало явление Эль‑Ниньо, которое добавило около 0,1 градуса к итоговому результату.
Сильнее всего характеристики выросли в полярных регионах. Антарктида пережила самый теплый год за всю историю наблюдений, а Арктика — второй. Площадь морского льда при этом опустилась до минимума, который замеряли с 1970 года.
Ученые отметили, что последствия аномальной жары уже ощущаются по всему земному шару. Половина суши столкнулась в этом году с сильным тепловым стрессом, когда температура была выше +32 °C.
Эксперты предупредили, что при сохранении тенденции, к концу десятилетия опасный порог полтора градуса будет превышен. Поэтому уже сейчас необходимо искать способы адаптации к жаре, чтобы снизить ее негативное воздействие.