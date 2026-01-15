Ричмонд
Ученые назвали причины жары в 2025 году

Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что прошедший год занял третье место по уровню жары за весь период наблюдений. Средняя температура воздуха превысила доиндустриальный показатель на 1,48 градуса.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Причины жары 2025 года
Ситуация в 2025 году поставила под сомнение возможность выполнения целей Парижского соглашения 2015-го, которое предусматривало ограничение темпов потепления на уровне полтора градуса. Об этом написали в издании The Guardian.

Выводы сделали на основе анализа нескольких миллиардов измерений, которые собрали с помощью спутников, кораблей, самолетов и метеостанций. К исследованию подключились независимые научные организации из Европы, США, Японии и Китая. Сведения продемонстрировали схожие результаты.

По шести наборам показателей 2025 год занял третье место по жаре, а по двум — второе. При этом рекордсменом остался 2024-й.

Специалисты выделили несколько причин температурного рекорда. Прежде всего, это антропогенное воздействие: рост выбросов от сжигания ископаемого топлива усилил парниковый эффект. Также определенную роль сыграли естественные климатические процессы. Одним из них стало явление Эль‑Ниньо, которое добавило около 0,1 градуса к итоговому результату.

Сильнее всего характеристики выросли в полярных регионах. Антарктида пережила самый теплый год за всю историю наблюдений, а Арктика — второй. Площадь морского льда при этом опустилась до минимума, который замеряли с 1970 года.

Ученые отметили, что последствия аномальной жары уже ощущаются по всему земному шару. Половина суши столкнулась в этом году с сильным тепловым стрессом, когда температура была выше +32 °C.

Эксперты предупредили, что при сохранении тенденции, к концу десятилетия опасный порог полтора градуса будет превышен. Поэтому уже сейчас необходимо искать способы адаптации к жаре, чтобы снизить ее негативное воздействие.