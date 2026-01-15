Камчатский журналист рассказала, как местные жители справляются с пургой: фото

При этом у меня остается огромный вопрос к управляющей компании, которая не справляется с обязанностями. Жильцам приходится жаловаться, извините, пинать. Придомовая территория не чистится с 12 декабря, а это все включено в коммунальные платежи. Нам кто-то за это будет делать перерасчет? Пока тишина. Не заказывать же трактор за свой счет. Во-первых, трактор сейчас днем с огнем не сыщешь, а те, которые есть, дорогие: их часовая аренда начинается от 15 000 и доходит до 25 000 рублей. Трактористы на спецтехнике работают круглосуточно, на износ, но техника ломается, а люди физически уже не выдерживают.