Камчатский журналист рассказала, как местные жители справляются с пургой: фото

О реалиях сегодняшней жизни в эпицентре непрекращающейся метели «РГ» рассказала камчатский журналист Людмила Москвичева.
— У нас с понедельника метет пурга, ненадолго затихнет ветер, а потом с новой силой начинается. А снег ни на минуту не прекращается. Я с понедельника работаю дома, выйти из квартиры — еще тот квест.
Один раз с мужем выезжала к стоматологу, и то это было проблематично, несмотря на то что клиника находится в пяти минутах езды от дома. Это в хорошее время. Сейчас дорога туда и обратно заняла два с половиной часа. Дороги, естественно, не чищены. Центральные магистрали пытаются оперативно приводить в порядок, стараются хотя бы в одну полосу, эвакуируют брошенный транспорт. Но снега такое количество, что я не понимаю, что нужно сделать, чтобы справиться с ним.
Межквартальные и придомовые дороги не чистятся, во дворе нашего дома с 12 декабря вообще никакой техники не было. Дворники подчищали у подъезда всего один раз, причем после того как я уже нажаловалась в вышестоящие организации. Сегодня соседи вышли, откапывали подъезд, потому что выйти просто невозможно.
Смотрю в окно с пятого этажа — в ближайших домах первые этажи вообще практически не видны. Все засыпано снегом. В некоторых районах высота снежных сугробов доходит до второго этажа. Люди просто не могут выйти из подъезда, потому что они настолько занесены, что приходится с балкона прыгать в сугроб и дальше как-то пробиваться, откапываться.
Днем просто шел снег, сейчас, ближе к вечеру, началось опять усиление пурги и просто заметает. В Петропавловске-Камчатском — коллапс. В магазинах нет хлеба, фруктов и овощей. Есть консервы, вода, соль, сахар, мука, соки. Заморозка только частично есть в продаже, например, пельмени уже не найти.
Хотя даже в магазин выйти просто невозможно, ведь снега по шею. Деревья видны из-под снега наполовину. Вывоз мусора практически не осуществляется. «Спецтранс» расставляет дополнительные баки для мусора, но они мало помогают.
Я за 40 лет жизни на Камчатке такой пурги даже не помню. Снег тяжелый, мокрый, прессуется, ломаются деревья и дорожные знаки. Люди, когда идут по так называемым тротуарам, проходят на уровне ламп светофоров. Вот такая высота спрессованного снега.
Сколько это еще будет продолжаться, неизвестно. И я не представляю, как это все будут вывозить с улиц. Такое ощущение, что зима вывалила снега лет на 15 вперед.
При этом у меня остается огромный вопрос к управляющей компании, которая не справляется с обязанностями. Жильцам приходится жаловаться, извините, пинать. Придомовая территория не чистится с 12 декабря, а это все включено в коммунальные платежи. Нам кто-то за это будет делать перерасчет? Пока тишина. Не заказывать же трактор за свой счет. Во-первых, трактор сейчас днем с огнем не сыщешь, а те, которые есть, дорогие: их часовая аренда начинается от 15 000 и доходит до 25 000 рублей. Трактористы на спецтехнике работают круглосуточно, на износ, но техника ломается, а люди физически уже не выдерживают.
Я далека от управленческой власти в крае, но то, что сегодня происходит, — это настоящий коллапс. И своими силами мы с такой стихией не справимся.
Автобусы на городских маршрутах у нас не ходят, ходят вахтовки примерно с 10:00 до 16:00. А многие люди работают до более позднего времени — им просто не на чем добраться домой.
У меня знакомая работает в детском саду, работа от ее дома в пяти автобусных остановках. Ей пришлось несколько дней ночевать прямо в садике. Там дежурные группы детей, родители которых не могут уйти на удаленку. Медики, спасатели, работники коммунальных служб. Вот воспитатель три дня и жила в детском саду. Еще одна знакомая работает в скорой помощи, от работы живет в нескольких кварталах, но, когда сугробы на уровне светофоров, она до работы бредет полтора-два часа.
Занятия в школах отменили на целую неделю. А сегодня утром на улице Советской двоих мужчин придавило насмерть снегом, упавшим с крыш домов.