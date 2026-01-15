Отбой тревоге: ученые раскрыли, что скрывал астероид CE2XZW2

Сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук Николай Железнов сообщил изданию РИА Новости, что космическое тело не угрожает Земле. Кроме того, не является астероидом. Объект CE2XZW2 оказался межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая удаляется от планеты.
Ученый объяснил, что, согласно первоначальным расчетам, объект должен был столкнуться с Землей в течение суток после обнаружения. Напомним, что его зарегистрировали в среду, 14 января. Однако позже информация не подтвердилась.
Эксперт сообщил, что Центр малых планет изучает небесные объекты по сведениям, которые принимаются автоматически со всего мира. Относительно астероида CE2XZW2 поступило только четыре сигнала о наблюдении.
Подобный объем информации считается недостаточным для подтверждения характеристик объекта. Николай Железнов рассказал, что такие моменты называют издержками. Чтобы утвердить статус космического тела, необходимо наблюдать за ним минимум две ночи.
Эксперт также отметил, что уже бывали исключения, когда объекты фиксировали всего за сутки до падения. Но тогда сближение уже произошло бы.
Ранее представители научного сообщества подчеркнули важность проверки достоверности информации. Сведения о падении астероида были запущены из околонаучных каналов без должного фактчекинга.