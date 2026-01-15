Ричмонд
Ученые раскрыли тайну Маленьких красных точек на краю Вселенной

Исследование проводили с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Результаты опубликовали в журнале Nature.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Маленькие красные точки во Вселенной в 2026 году
Источник: Университет Британской Колумбии

Ученые сообщили, что долго не могли понять природу происхождения Маленьких красных точек, которые обнаружили на краю Вселенной. Это произошло после запуска телескопа Джеймса Уэбба в 2021 году. С помощью него удалось увидеть 12 объектов, которые излучали свет спустя 600 миллионов лет после Большого взрыва.

Эксперты отметили, что обычно лучи от удаленных тел беспрепятственно доходили до Земли. Однако в этом случае имели колоколообразную форму. Предположительно, объекты могли принадлежать к галактикам с аномальным скоплением звезд или сверхмассивным черным дырам, которые окружил светящийся газ.

Астрофизик Вадим Русаков из Манчестерского университета изучил подробнее красные точки. Во время исследования обнаружил вместо ожидаемого гауссового распределения в виде колокола линии, которые возникали при рассеянии фотонов.

Это наблюдение и компьютерное моделирование подтвердили, что источником света стали компактные объекты массой до 250 миллиардов масс Солнца. Вокруг них образовались облака ионизованного газа.

То есть Малые красные точки — это сверхмассивные черные дыры. При этом их масса оказалась примерно в сто раз меньше прежних оценок.

Дополнительные измерения подтвердили гипотезу. Скорость газа, вращающегося вокруг объектов, достигала 300 километров в секунду. Еще один аргумент в пользу версии о черных дырах — отсутствие радио‑ и рентгеновского излучения.

Ранее ученые рассказали, чем на самом деле оказался астероид CE2XZW2.