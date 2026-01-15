Ученые раскрыли тайну Маленьких красных точек на краю Вселенной

Ученые сообщили, что долго не могли понять природу происхождения Маленьких красных точек, которые обнаружили на краю Вселенной. Это произошло после запуска телескопа Джеймса Уэбба в 2021 году. С помощью него удалось увидеть 12 объектов, которые излучали свет спустя 600 миллионов лет после Большого взрыва.
Эксперты отметили, что обычно лучи от удаленных тел беспрепятственно доходили до Земли. Однако в этом случае имели колоколообразную форму. Предположительно, объекты могли принадлежать к галактикам с аномальным скоплением звезд или сверхмассивным черным дырам, которые окружил светящийся газ.
Астрофизик Вадим Русаков из Манчестерского университета изучил подробнее красные точки. Во время исследования обнаружил вместо ожидаемого гауссового распределения в виде колокола линии, которые возникали при рассеянии фотонов.
Это наблюдение и компьютерное моделирование подтвердили, что источником света стали компактные объекты массой до 250 миллиардов масс Солнца. Вокруг них образовались облака ионизованного газа.
Дополнительные измерения подтвердили гипотезу. Скорость газа, вращающегося вокруг объектов, достигала 300 километров в секунду. Еще один аргумент в пользу версии о черных дырах — отсутствие радио‑ и рентгеновского излучения.
