Ученые раскрыли тайну Маленьких красных точек на краю Вселенной

Ученые сообщили, что долго не могли понять природу происхождения Маленьких красных точек, которые обнаружили на краю Вселенной. Это произошло после запуска телескопа Джеймса Уэбба в 2021 году. С помощью него удалось увидеть 12 объектов, которые излучали свет спустя 600 миллионов лет после Большого взрыва.