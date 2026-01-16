В городах Сибири из-за аномальных морозов в школах отменяются занятия

По данным Гидрометцентра, с 16 по 20 января в регионах Сибири ожидается сильное похолодание. На севере Красноярского края и в Иркутской области синоптики обещают до минус 55 градусов. В Чебулинском районе Кемеровской области столбик термометра опускался местами до минус 53 градусов. В Новосибирской области, Туве и Томске прогнозируется от минус 35 до минус 44 градуса. На Алтае, в Омске столбик термометра опустится до минус 35 градусов. На федеральных трассах организованы пункты обогрева. Водителям советуют в морозные дни воздержатся от длительных поездок.