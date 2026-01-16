В городах Сибири из-за аномальных морозов в школах отменяются занятия

«В связи с понижением температуры до минус 37 градусов учебные занятия в школах города для учащихся 1−4 классов отменяются», — говорится в сообщении ЕДДС Зеленогорска в Красноярском крае. Также занятия в школах для учеников с 1 по 11 класс из-за морозов отменены на Таймыре, в Северо-Енисейском и Енисейском муниципальном округе Красноярского края, где на утро 16 января столбик термометра показывал минус 42 градуса, сообщает ЕДДС Енисейского района. В Братске Иркутской области из-за морозов до минус 40 градусов для школьников объявили актированные дни.
В Красноярске, Норильске, Новосибирске, Омске, Барнауле, Томске, Кызыле и в городах Кузбасса школьникам из-за аномальных морозов разрешили не посещать занятия. «По прогнозу синоптиков ближайшие дни в нашем регионе будут очень холодными, ночами мороз будет усиливаться. При температуре ниже минус 30 градусов рекомендуется освободить от занятий учащихся начальных классов. При температуре ниже минус 32 градусов рекомендуется освободить от занятий учащихся 5−9 классов. При температуре ниже минус 35 градусов возможно освобождение от занятий старшеклассников», — сообщили в Министерстве образования Омской области.
В мэрии Красноярска пояснили, что решение о том, идти в школу или нет принимают родители. В одной из школ города ТАСС сообщили, что в среднем в классе находится по три-четыре ребенка, столовые при таком количестве детей не работают.
По данным Гидрометцентра, с 16 по 20 января в регионах Сибири ожидается сильное похолодание. На севере Красноярского края и в Иркутской области синоптики обещают до минус 55 градусов. В Чебулинском районе Кемеровской области столбик термометра опускался местами до минус 53 градусов. В Новосибирской области, Туве и Томске прогнозируется от минус 35 до минус 44 градуса. На Алтае, в Омске столбик термометра опустится до минус 35 градусов. На федеральных трассах организованы пункты обогрева. Водителям советуют в морозные дни воздержатся от длительных поездок.