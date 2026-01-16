Ричмонд
У западного побережья США произошло землетрясение магнитудой 6,0

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у побережья американского штата Орегон. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

По ее данным, эпицентр находился в 309 км к западу от города Кус-Бей, где проживают около 16,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.