40-градусные морозы обрушатся на один из округ России в пятницу

В Сибири морозы усилятся еще больше. В Норильске температура опустится днем до −25 °C, на юге Красноярского края — до −35 °C, ночью столбик термометра покажет −40 °C. В Салехарде — −26 °C, в Омске — −26 °C, в Иркутске — −27 °C, в Екатеринбурге — −13 °C. На Урал придет теплый воздух, но уже со следующей недели там наступит похолодание.