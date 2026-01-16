40-градусные морозы обрушатся на один из округ России в пятницу

В пятницу, 16 января, у Байкала температурный фон понизится до −25 °C. На Сахалине осадки прекратятся, ожидается около −5 °C. Во Владивостоке сегодня термометр покажет −11 °C, в Южно-Сахалинске — −5 °C, в Комсомольске-на-Амуре — −19 °C, в Чите — −24 °C. В Верхоянске закрепятся морозы −40 °C, в Якутске прогнозируют −29 °C, в Анадыре — −26 °C.
В Сибири морозы усилятся еще больше. В Норильске температура опустится днем до −25 °C, на юге Красноярского края — до −35 °C, ночью столбик термометра покажет −40 °C. В Салехарде — −26 °C, в Омске — −26 °C, в Иркутске — −27 °C, в Екатеринбурге — −13 °C. На Урал придет теплый воздух, но уже со следующей недели там наступит похолодание.
Европейская территория страны будет готовиться к морозам, которые придут на Крещение. В центре и Черноземье температура опустится до −15 °C. Осадков не ожидается. В Поволжье — мороз и солнце. В Казани — −15 °C, в Калининграде — −4 °C, в Белгороде — −9 °C.
В южных регионах в пятницу ожидается ненастная погода. В Крыму пройдет мокрый снег, в Сочи прольются дожди. В Луганске дневная температура составит −6 °C, в Астрахани — −6 °C, в Грозном — −1 °C, в Севастополе — −2 °C, в Сочи — +7 °C, в Краснодаре — около нуля градусов.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют −9 °C, без осадков. В Москве ожидаются −9 °C и повышение атмосферного давления до 756 миллиметров ртутного столба.
Геомагнитный фон Земли останется спокойным. Риск магнитных бурь — 17%.