Россиянам предсказали дату пика морозов

Тишковец также рассказал, что в пятницу, 16 января, под влиянием антициклона температура на западе Восточно-Европейской равнины будет на 7−12 градусов ниже климатической нормы середины зимы. «Днем столбики термометров в большинстве регионов будут колебаться от минус 10−15 [градусов], в Заволжье и Волго-Вятском регионе 15−20 [градусов] ниже нуля, на южном Урале до 20−25 [градусов] мороза. В междуречье Волги и Дона минус 5−10 [градусов], на юге страны ноль-минус пять, и только в районе субтропиков Сочи до одного-шести [градусов] тепла», — поделился информацией он.