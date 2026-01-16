Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Россиянам рассказали, где в выходные ожидаются аномальные морозы

Большинство регионов Европейской России захватит антициклон. Ожидается малооблачная погода, придут холода.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -5° 4 м/с 53% 757 мм рт. ст. +1°
Погода в России на выходных 17–18 января 2026
Источник: Freepik

В выходные, 17 и 18 января, на европейской территории страны температура окажется ниже климатической нормы на четыре, а местами на девять градусов. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

В северных и северо-восточных регионах ожидается снег. На юге пройдет мокрый снег — образуется гололед. Местами прогнозируют усиление ветра до 18−25 метров в секунду и метели.

Погода на Урале будет зависеть от североатлантического циклона. На Таймыре в выходные ожидаются снег и метели с порывами до 16 метров в секунду. В северных районах ветер разгонится до 22 метров в секунду.

В средних широтах метеоситуация сложится под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. За счет него столбик термометра опустится ниже обычного от семи до 12 единиц. В Воронеже, Пензе в выходные установится аномально холодная погода.

В субботу, 17 января, морозы придут в Крым. Поднимется ветер до 25 метров в секунду, образуется гололедица на дорогах. На черноморском побережье около Анапы ветер усилится до 30 метров в секунду.

Антициклон заденет территорию Сибири. Там установятся морозы на 13−18 градусов ниже климатической нормы.

Якутия, Магадан, Камчатка и западные районы Чукотки окажутся под действием сибирского антициклона. В регионы придет морозная погода, осадки прекратятся. На побережье Арктики местами ожидаются метели с ветром до 22 метров в секунду.

Юг и восток Дальневосточного федерального округа продолжит засыпать снегом. В северной части Хабаровского края пройдут метели.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше