Россиянам рассказали, где в выходные ожидаются аномальные морозы

В выходные, 17 и 18 января, на европейской территории страны температура окажется ниже климатической нормы на четыре, а местами на девять градусов. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.
В северных и северо-восточных регионах ожидается снег. На юге пройдет мокрый снег — образуется гололед. Местами прогнозируют усиление ветра до 18−25 метров в секунду и метели.
Погода на Урале будет зависеть от североатлантического циклона. На Таймыре в выходные ожидаются снег и метели с порывами до 16 метров в секунду. В северных районах ветер разгонится до 22 метров в секунду.
В средних широтах метеоситуация сложится под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. За счет него столбик термометра опустится ниже обычного от семи до 12 единиц. В Воронеже, Пензе в выходные установится аномально холодная погода.
В субботу, 17 января, морозы придут в Крым. Поднимется ветер до 25 метров в секунду, образуется гололедица на дорогах. На черноморском побережье около Анапы ветер усилится до 30 метров в секунду.
Антициклон заденет территорию Сибири. Там установятся морозы на 13−18 градусов ниже климатической нормы.
Якутия, Магадан, Камчатка и западные районы Чукотки окажутся под действием сибирского антициклона. В регионы придет морозная погода, осадки прекратятся. На побережье Арктики местами ожидаются метели с ветром до 22 метров в секунду.
Юг и восток Дальневосточного федерального округа продолжит засыпать снегом. В северной части Хабаровского края пройдут метели.