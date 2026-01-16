Не по графику: в Тихом океане заметили первый тропический шторм 2026 года

Согласно предварительным расчетам, «Нокаен» изменит движение на северо-запад в ближайшие 36 часов. В течение двух-трех суток объект столкнется с воздушными массами, у которых температура окажется холоднее, чем у него. Такая встреча снизит мощность вихревого потока. После он сменит направление на северо-восток, затем повернет на юго-восток и затихнет.