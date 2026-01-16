Не по графику: в Тихом океане заметили первый тропический шторм 2026 года

Первому в этом году тропическому шторму присвоили имя «Нокаен». В переводе с филиппинского языка обозначает «Ада». Об этом сообщили в информационном издании «Метеовести».
Эпицентр объекта с утра 16 января располагался в 996 километрах от Филиппин, близ Манилы. За шесть часов вихрь сдвинулся в сторону на северо-восток. Стал причиной усиления волн: высота составила 4,6 метра.
Специалисты отметили, что тропический шторм появился раньше прогноза. Обычно первые вихри зарождаются в Тихом океане в мае. Конец сезона приходится на ноябрь. Пик отмечают в августе или сентябре. Эксперты отметили, что сложившаяся ситуация указывает на высокую активность приэкваториальной зоны, которая нехарактерна для зимних месяцев.
Согласно предварительным расчетам, «Нокаен» изменит движение на северо-запад в ближайшие 36 часов. В течение двух-трех суток объект столкнется с воздушными массами, у которых температура окажется холоднее, чем у него. Такая встреча снизит мощность вихревого потока. После он сменит направление на северо-восток, затем повернет на юго-восток и затихнет.
Синоптики отметили, что шторм «Нокаен» не повлияет на метеоситуацию Дальневосточного федерального округа России.