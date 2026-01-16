Аномальные крещенские морозы грянут по всей России

В Поволжье метеостанции покажут от −20 °С до −25 °С. В Пензе ожидается — −25 °С, в Казани и Самаре — −24 °С.
На северо-западе столбик термометра опустится от −12 °С до −17 °С. Холода накроют Ленинградскую и Новгородскую области. Также в последний выходной на этой неделе морознее станет в Пскове и Калининграде.
Прохлада не обойдет стороной и южные регионы России. В Волгоградской области ожидается от −18 °С до −23 °С. В Краснодаре на Крещение похолодает от −9 °С до −13 °С, в Ростове — от −13 °С до −20 °С.
На Урале столбик термометра опустится до −27 °С. Местами прогнозируют 30-градусные холода.
Сибирь среди округов России займет первую строчку по крещенским морозам. В Омске, согласно прогнозу, ожидается −40 °С, в Томске — от −42 °С до −47 °С. Схожая метеоситуация установится в Новосибирске и Кемерово: там от −41 °С до −47 °С.
Морозы придут на Алтай, местами термометр покажет −47 °С. По Красноярску ударят 50-градусные холода. На севере Иркутска жители столкнутся с настоящим погодным испытанием: ожидается −55 °С. Немного мягче будет на Ямале и в Ханты-Мансийске — около −38 °С.
Немного отстанет от Сибирского федерального округа Дальний Восток. На Камчатке похолодает до −39 °С. В Приморье прогнозируют температуру от −45 °С до −50 °С.