Аномальные крещенские морозы грянут по всей России

Причиной резкого похолодания в стране станет континентальный антициклон. Температура во многих регионах начнет падать уже в начале выходных.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Женщина в прооруби — погода в России на Крещение 19 января 2026
В Центральной России в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, температурный фон установится от −17 °С до −24 °С. Пик холодов сосредоточится в северных районах. В столице ожидается от −17 °С до −22 °С. Местами возможно похолодание до −26 °С. Об этом сообщили в Telegram-канале Gismeteo.

В Поволжье метеостанции покажут от −20 °С до −25 °С. В Пензе ожидается — −25 °С, в Казани и Самаре — −24 °С.

На северо-западе столбик термометра опустится от −12 °С до −17 °С. Холода накроют Ленинградскую и Новгородскую области. Также в последний выходной на этой неделе морознее станет в Пскове и Калининграде.

Прохлада не обойдет стороной и южные регионы России. В Волгоградской области ожидается от −18 °С до −23 °С. В Краснодаре на Крещение похолодает от −9 °С до −13 °С, в Ростове — от −13 °С до −20 °С.

На Урале столбик термометра опустится до −27 °С. Местами прогнозируют 30-градусные холода.

Сибирь среди округов России займет первую строчку по крещенским морозам. В Омске, согласно прогнозу, ожидается −40 °С, в Томске — от −42 °С до −47 °С. Схожая метеоситуация установится в Новосибирске и Кемерово: там от −41 °С до −47 °С.

Морозы придут на Алтай, местами термометр покажет −47 °С. По Красноярску ударят 50-градусные холода. На севере Иркутска жители столкнутся с настоящим погодным испытанием: ожидается −55 °С. Немного мягче будет на Ямале и в Ханты-Мансийске — около −38 °С.

Немного отстанет от Сибирского федерального округа Дальний Восток. На Камчатке похолодает до −39 °С. В Приморье прогнозируют температуру от −45 °С до −50 °С.