Аномальные крещенские морозы грянут по всей России

В Центральной России в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, температурный фон установится от −17 °С до −24 °С. Пик холодов сосредоточится в северных районах. В столице ожидается от −17 °С до −22 °С. Местами возможно похолодание до −26 °С. Об этом сообщили в Telegram-канале Gismeteo.