Новая корональная дыра на Солнце удивила причудливой формой

Согласно прогнозу, количество магнитных бурь в 2026-м опередит показатели 2025 года. Кроме того, тенденция роста сохранится на протяжении минимум двух лет. В этот период сложатся благоприятные условия для наблюдения за полярными сияниями. Цветные вспышки в небе смогут увидеть больше желающих.