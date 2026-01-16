Новая корональная дыра на Солнце удивила причудливой формой

Новая корональная дыра внешне напоминает перевернутую цифру «1». Ее размер достигает около одного миллиона километров. Этой информацией поделились представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые отметили, что массовое формирование корональных дыр на звезде началось в начале 2025 года. Это произошло после пика солнечной активности, который длился с октября по декабрь 2024-го.
После увеличения числа корональных дыр ученые зафиксировали рост магнитных бурь. Количество событий, у которых геомагнитный индекс превышает пять единиц, увеличилось на 60%. Кроме того, эксперты уточнили, что признаков изменения ситуации нет. Тенденцию подтверждает состояние Солнца в текущем месяце.
Согласно прогнозу, количество магнитных бурь в 2026-м опередит показатели 2025 года. Кроме того, тенденция роста сохранится на протяжении минимум двух лет. В этот период сложатся благоприятные условия для наблюдения за полярными сияниями. Цветные вспышки в небе смогут увидеть больше желающих.
Спад активности ожидается в 2028-м, когда начнется переход в период солнечного минимума. Последний произойдет в 2029 или 2030 годах.