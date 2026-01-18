Опрос: за что в России любят снег

Для кого-то такие погодные обстоятельства — радость, а кто-то с нетерпением ждет, когда метели закончатся. Предлагаем пройти опрос об отношении к снегу и любимых зимних активностях.
Еще больше опросов и тестов можно найти здесь.
18 января отмечается Всемирный День снега. Во многих регионах России к этому дню зимы высота белого покрова уже превышает 50 сантиметров.
