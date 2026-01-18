Ричмонд
Опрос: за что в России любят снег

18 января отмечается Всемирный День снега. Во многих регионах России к этому дню зимы высота белого покрова уже превышает 50 сантиметров.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 70% 759 мм рт. ст. +4°

Для кого-то такие погодные обстоятельства — радость, а кто-то с нетерпением ждет, когда метели закончатся. Предлагаем пройти опрос об отношении к снегу и любимых зимних активностях.

