Снежная стихия проверяет Камчатку на прочность: видео

Снегопад на Камчатке привел к образованию гигантских сугробов. Некоторые из них достигли второго этажа жилых зданий. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации после гибели людей из-за сошедшего с крыши снега.
Жители Камчатского края, чтобы пробраться в какое-либо помещение, часто проходят через узкие снежные тоннели. Также в регионе образовалась нехватка продуктов: полки некоторых магазинов полностью опустели. Одна девушка выложила в Сеть видео, на котором попыталась забрать заказ с массмаркета. Но, к сожалению, получить посылку не удалось.
Однако не все жители восприняли снегопад как угрозу. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщили о школьнике, который спрыгнул с крыши торгового центра прямо в сугроб, но не смог выбраться из него. Спасатели пришли на помощь и напомнили об угрозе, которую скрывают снежные массы: под ними могут находиться ветви, арматура, штыри и ямы.
Согласно прогнозу синоптиков, снегопад снизит интенсивность в ночь на субботу, 17 января. Одновременно с этим придет похолодание до −3 °С. Местами ожидается ветер до 20 метров в секунду. Это приведет к образованию гололеда.
В воскресенье, 18 января, дневная температура опустится от −6 °С до −8 °С. В начале следующей недели осадки прекратятся.