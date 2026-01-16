Ричмонд
Снежная стихия проверяет Камчатку на прочность: видео

Камчатский край продолжает находиться под властью тихоокеанских циклонов. За прошедшие дни января количество осадков приблизилось к климатической норме.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -5° 5 м/с 49% 759 мм рт. ст. +1°

Снегопад на Камчатке привел к образованию гигантских сугробов. Некоторые из них достигли второго этажа жилых зданий. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации после гибели людей из-за сошедшего с крыши снега.

Жители Камчатского края, чтобы пробраться в какое-либо помещение, часто проходят через узкие снежные тоннели. Также в регионе образовалась нехватка продуктов: полки некоторых магазинов полностью опустели. Одна девушка выложила в Сеть видео, на котором попыталась забрать заказ с массмаркета. Но, к сожалению, получить посылку не удалось.

Однако не все жители восприняли снегопад как угрозу. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщили о школьнике, который спрыгнул с крыши торгового центра прямо в сугроб, но не смог выбраться из него. Спасатели пришли на помощь и напомнили об угрозе, которую скрывают снежные массы: под ними могут находиться ветви, арматура, штыри и ямы.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопад снизит интенсивность в ночь на субботу, 17 января. Одновременно с этим придет похолодание до −3 °С. Местами ожидается ветер до 20 метров в секунду. Это приведет к образованию гололеда.

В воскресенье, 18 января, дневная температура опустится от −6 °С до −8 °С. В начале следующей недели осадки прекратятся.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше