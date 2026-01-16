Снежная стихия проверяет Камчатку на прочность: видео

Однако не все жители восприняли снегопад как угрозу. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщили о школьнике, который спрыгнул с крыши торгового центра прямо в сугроб, но не смог выбраться из него. Спасатели пришли на помощь и напомнили об угрозе, которую скрывают снежные массы: под ними могут находиться ветви, арматура, штыри и ямы.