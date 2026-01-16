Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Парящий Байкал попал на камеру очевидца: видео

В зимние месяцы над поверхностью озера можно увидеть густой туман, который создает сказочную атмосферу парения.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 46% 759 мм рт. ст. +1°

Причины парящего Байкала — резкие перепады температуры. Даже в сильные морозы вода на некоторых участках озера не замерзает и сохраняет температуру от +0,5 °C до +2 °C. Когда на улице столбик термометра опускается до −25 °C и ниже, с теплой водной глади начинает происходить интенсивное испарение. Влажный воздух быстро охлаждается, а водяной пар конденсируется — возникает густой туман.

Один из местных жителей заснял это явление на камеру телефона. На съемке видно, что от воды исходил густой пар. Из-за него видимость вокруг упала до нескольких сотен метров.

Парящий Байкал — сезонное явление. Его можно наблюдать с конца ноября по конец января — в период ледостава.

По словам местных жителей, самые популярные локации для лицезрения — поселок Листвянка и исток Ангары, который находится в 70 километрах от Иркутска. Там река не замерзает из‑за быстрого течения. Когда туман поднимается от воды, то оседает инеем на деревьях и скалах.

Также увидеть необычное природное явление можно на Малом Море и острове Ольхон. Там туман образуется над становыми щелями. Смелым туристам местные гиды рекомендуют посетить Северный Байкал.