Парящий Байкал попал на камеру очевидца: видео

Причины парящего Байкала — резкие перепады температуры. Даже в сильные морозы вода на некоторых участках озера не замерзает и сохраняет температуру от +0,5 °C до +2 °C. Когда на улице столбик термометра опускается до −25 °C и ниже, с теплой водной глади начинает происходить интенсивное испарение. Влажный воздух быстро охлаждается, а водяной пар конденсируется — возникает густой туман.