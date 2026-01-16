Ричмонд
На Земле началась третья за год магнитная буря

На Земле началась третья в 2026 году магнитная буря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Третья в 2026 году магнитная буря началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Началась третья магнитная буря января», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что её причиной стал «неожиданно добравшийся» до Земли выброс плазмы, который произошёл на Солнце ещё 13 января.

Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января. Вторая, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями, случилась в ночь на 11 января.