На Земле началась третья за год магнитная буря

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Третья в 2026 году магнитная буря началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Началась третья магнитная буря января», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что её причиной стал «неожиданно добравшийся» до Земли выброс плазмы, который произошёл на Солнце ещё 13 января.
Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января. Вторая, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями, случилась в ночь на 11 января.