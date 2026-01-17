Эксперт рассказал об изменении климата в России за последние 50 лет

13 января журнал Science News сообщил, что последние три года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений и впервые сформировали устойчивый период, при котором средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса Цельсия. Как заявила стратегический руководитель климатических исследований ECMWF Саманта Берджесс, отметка в 1,5 градуса не является «резкой границей», однако каждое дополнительное повышение температуры существенно усиливает негативные последствия.