Эксперт рассказал об изменении климата в России за последние 50 лет

«В России изменение средней температуры чуть больше, чем в остальном мире. Если у нас плюс 2,5 градуса, то по всему миру чуть меньше плюс 1,5», — заявил климатолог в беседе с «РИА Новости».
Специалист пояснил, что значительная часть территории России — это Арктика, где изменения климата происходят гораздо интенсивнее в силу физических причин.
По его словам, ключевую роль играет лишнее тепло от усиления человеком парникового эффекта, которое почти целиком уходит в океан: над океаном рост температуры меньше, а над сушей, в частности Россией, больше.
13 января журнал Science News сообщил, что последние три года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений и впервые сформировали устойчивый период, при котором средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса Цельсия. Как заявила стратегический руководитель климатических исследований ECMWF Саманта Берджесс, отметка в 1,5 градуса не является «резкой границей», однако каждое дополнительное повышение температуры существенно усиливает негативные последствия.