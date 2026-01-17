Синоптики рассказали, где ожидаются самые сильные морозы в Крещенскую ночь

«Самые сильные морозы ожидаются в Сибири. Якутия, юго-запад Сибирского округа — Омская, Томская, Тюменская области — это регионы, в которых температура ниже 30 градусов, −31,-36 ночью, а днём −24,-29. На юго-востоке сибирского округа, можно туда отнести юго-запад Дальневосточного округа, то есть Забайкалье, и в Иркутской области, здесь температура до −35,-40 градусов ночью и днём −28,-33. Это самые сильные морозы», — рассказала Макарова.