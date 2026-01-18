Ученый рассказал о причинах ускорения изменения климата

«Главный фактор долгосрочного изменения климата — антропогенный. Человек “делает” небольшое, но существенное усиление парникового эффекта — примерно на 5%. При этом однозначно доказано, что львиную долю этого эффекта дает сжигание ископаемого топлива. Исходя из этого, можно делать прогнозы, понимая, что потребление и сжигание этого топлива продлится, как минимум, в течение XXI века», — сказал Кокорин.