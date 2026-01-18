Ученый рассказал о причинах ускорения изменения климата

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Главным фактором ускорения изменения климата является потребление и сжигание ископаемого топлива, оно обеспечивает усиление парникового эффекта, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Главный фактор долгосрочного изменения климата — антропогенный. Человек “делает” небольшое, но существенное усиление парникового эффекта — примерно на 5%. При этом однозначно доказано, что львиную долю этого эффекта дает сжигание ископаемого топлива. Исходя из этого, можно делать прогнозы, понимая, что потребление и сжигание этого топлива продлится, как минимум, в течение XXI века», — сказал Кокорин.
Он добавил, что сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором примерно 50 лет назад, поэтому Росгидромет и считает тренды с 1976 года.
«Конечно, нужно сказать, что антропогенный тренд на потепление накладывается на естественные климатические вариации, связанные с Солнцем, океанами, активностью вулканов — поэтому у нас год на год не приходится», — отметил учёный.
Ранее климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус.