Снегопад вызвал коллапс в аэропорту в Стамбуле

Задержки наблюдаются и в Стамбульском аэропорту (IST) к северу от города. В частности, по состоянию на 15.00 мск рейс Turkish Airlines в Москву задержан почти на два часа и вылетит в 16.35 мск, в Болонью — почти на полтора часа, в Детройт — на час, утонили РИА Новости в аэропорту.