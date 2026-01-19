Вильфанд: в Московский регион придет очередное похолодание

«В четверг похолодание будет выражено, но все-таки не очень сильно. Ночные температуры около минус 10, по области минус 7−12. Дневные температуры от минус 5 до 10. Такая температура уже ниже нормы. А вот уже в пятницу, особенно выходные, значительное понижение температуры. В пятницу около минус 15−17 ночью, дневные температуры — около минус 10. А в выходные столбики термометров опустятся ночью до минус 20−25 градусов, а днем — ниже минус 15», — сказал Вильфанд.