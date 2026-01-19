Ричмонд
Вильфанд: в Московский регион придет очередное похолодание

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Очередное похолодание начнется в Москве и Подмосковье в четверг, 22 января, в конце недели ночные температуры достигнут минус 20−25 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 86% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Агентство «Москва»

«В четверг похолодание будет выражено, но все-таки не очень сильно. Ночные температуры около минус 10, по области минус 7−12. Дневные температуры от минус 5 до 10. Такая температура уже ниже нормы. А вот уже в пятницу, особенно выходные, значительное понижение температуры. В пятницу около минус 15−17 ночью, дневные температуры — около минус 10. А в выходные столбики термометров опустятся ночью до минус 20−25 градусов, а днем — ниже минус 15», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что по области дневные температуры могут достигнуть минус 18. Такая температура ниже нормы на 10−12 градусов.

