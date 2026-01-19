Россиянам раскрыли, где в понедельник начнется потепление

На Дальнем Востоке в понедельник, 19 января, один атмосферный фронт накроет Чукотку, другой — Курилы. На Камчатке ожидается передышка от снегопадов. На юге Приморья ожидается солнечная погода. Во Владивостоке — −15 °С, в Хабаровске — −19 °С, в Благовещенске — −15 °С, в Чите — −26 °С, в Якутске — −31 °С, в Верхоянске — −42 °С.
В восточных районах Сибири морозы сохранятся, на западной половине начнется потепление. В Тюмени сегодня прогнозируют −15 °С, в Перми — −10 °С, в Салехарде — −26 °С, в Иркутске — −29 °С, в Норильске — −27 °С.
На европейской территории России крещенские морозы не задержатся. В понедельник в Калининграде — −7 °С, в Смоленске — −8 °С, в Воронеже — −8 °С, в Великом Новгороде — −2 °С, в Нижнем Новгороде — −4 °С, в Архангельске — −2 °С. Однако тепло продержится недолго. Во второй половине недели туда придут морозы.
На юге страны погода наладится. Дожди пройдут в Сочи, там +8 °С. В Севастополе — −2 °С, в Краснодаре — −4 °С, в Мелитополе — −5 °С, в Луганске — −7 °С.
В Санкт-Петербурге в понедельник ожидается −1 °С, пройдет снег. В Москве — −5 °С, завтра потеплеет.
Геомагнитная ситуация на Земле сохранится неустойчивая. Шанс на приход магнитных бурь — 31%.