Россиянам раскрыли, где в понедельник начнется потепление

На Дальнем Востоке в понедельник, 19 января, один атмосферный фронт накроет Чукотку, другой — Курилы. На Камчатке ожидается передышка от снегопадов. На юге Приморья ожидается солнечная погода. Во Владивостоке — −15 °С, в Хабаровске — −19 °С, в Благовещенске — −15 °С, в Чите — −26 °С, в Якутске — −31 °С, в Верхоянске — −42 °С.