Число жертв из-за лесных пожаров в Чили достигло 18 человек: фото и видео

Согласно информации издания Reuters со ссылкой на местное агентство Conaf, из-за возгораний лесных насаждений в Чили погибли минимум 18 человек. В стране остаются активными 24 пожара. Самые сильные зафиксировали в районах Ньюбле и Био-Био, которые располагаются в 500 километрах от Сантьяго, столицы Чили.
В Сети появились первые кадры разрушенных городов. В Лиркене практически не осталось ни одного целого строения.
Город оказался в дыму. Местами еще видны локальные очаги возгорания, с которыми продолжают борьбу пожарные.
Президент Чили Габриэль Борич сообщил, что все силы страны направлены на борьбу с возгораниями. Огонь, по последним сведениям, охватил более 8500 гектаров земель и продолжает распространяться.
Власти провели экстренную эвакуацию местного населения: около 20 000 жителей перевезли в пункты временного размещения. Пожары уничтожили минимум 300 жилых строений.
Эксперты объяснили, что ухудшению ситуации способствовали сильный ветер и жара. Последние дни на большей территории Чили температура воздуха достигла +38 °C. Из-за этого огонь распространялся быстрее, чем его удавалось локализовать.
Кроме того, угроза масштабных пожаров нависла над Аргентиной. Там зафиксировали лесные возгорания в Патагонии еще в начале января 2026 года.