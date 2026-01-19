Ричмонд
Число жертв из-за лесных пожаров в Чили достигло 18 человек: фото и видео

В воскресенье, 18 января, в двух регионах на юге страны объявили катастрофическое положение. Спасатели эвакуировали более 20 000 местных жителей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
20

Согласно информации издания Reuters со ссылкой на местное агентство Conaf, из-за возгораний лесных насаждений в Чили погибли минимум 18 человек. В стране остаются активными 24 пожара. Самые сильные зафиксировали в районах Ньюбле и Био-Био, которые располагаются в 500 километрах от Сантьяго, столицы Чили.

В Сети появились первые кадры разрушенных городов. В Лиркене практически не осталось ни одного целого строения.

Город оказался в дыму. Местами еще видны локальные очаги возгорания, с которыми продолжают борьбу пожарные.

Президент Чили Габриэль Борич сообщил, что все силы страны направлены на борьбу с возгораниями. Огонь, по последним сведениям, охватил более 8500 гектаров земель и продолжает распространяться.

Власти провели экстренную эвакуацию местного населения: около 20 000 жителей перевезли в пункты временного размещения. Пожары уничтожили минимум 300 жилых строений.

Эксперты объяснили, что ухудшению ситуации способствовали сильный ветер и жара. Последние дни на большей территории Чили температура воздуха достигла +38 °C. Из-за этого огонь распространялся быстрее, чем его удавалось локализовать.

Кроме того, угроза масштабных пожаров нависла над Аргентиной. Там зафиксировали лесные возгорания в Патагонии еще в начале января 2026 года.