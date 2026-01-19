Число жертв из-за лесных пожаров в Чили достигло 18 человек: фото и видео

Согласно информации издания Reuters со ссылкой на местное агентство Conaf, из-за возгораний лесных насаждений в Чили погибли минимум 18 человек. В стране остаются активными 24 пожара. Самые сильные зафиксировали в районах Ньюбле и Био-Био, которые располагаются в 500 километрах от Сантьяго, столицы Чили.