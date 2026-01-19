Итоги крещенской ночи: где в России ударили 50-градусные морозы

Температурный фон в Москве в крещенскую ночь приблизился к климатической норме. Прохладнее всего было в Новой Москве: термометр показал −14,9 °С. В Бутово воздух остыл до −10,8 °С, на Балчуге — −8,3 °С. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.