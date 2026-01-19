Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Итоги крещенской ночи: где в России ударили 50-градусные морозы

Прошедшей ночью в столице термометр на метеостанции ВДНХ показал −8,3 °С. В Подмосковье, в Северных Прудах, температура опускалась до −19,6 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 100% 758 мм рт. ст. +2°
20

Температурный фон в Москве в крещенскую ночь приблизился к климатической норме. Прохладнее всего было в Новой Москве: термометр показал −14,9 °С. В Бутово воздух остыл до −10,8 °С, на Балчуге — −8,3 °С. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Холоднее всего в Центральной России в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, было в южных и юго-западных районах. Лидером стал Брянск: там температура воздуха опустилась до −23,4 °С.

На европейской территории России самые сильные морозы установились в Волгограде и Саратове. Там столбик термометра колебался от −26 до −28 °С.

Настоящие крещенские морозы зарегистрировали в Сибири. На территории большинства регионов температурный фон упал до −30 °С. Лидером по холоду стал центр, где столбик термометра в ночь на понедельник снизится до −47 °С.

Схожая суровая метеоситуация установилась в Предбайкалье, Чукотском крае, на Колыме и в Якутии. Там температура варьировалась от −42 до −47 °С.

В Кемерово в ночь на Крещение синоптики зафиксировали −43,7 °С. Ранее рекорд в этом регионе по морозам принадлежал 1969 году: тогда значение составило −44,5 °С.

В Красноярске температура опустилась до −40,4 °С. В Абакане похолодало до −39,3 °С, в Якутии термометр показал около −50 °С.