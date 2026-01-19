Ричмонд
Россию на неделе захватят аномальные холода

В Москве прогнозируют легкий снег, от −3 °С до −6 °С. К выходным ожидается понижение температуры до −11 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Прогноз погоды в России с 19 по 25 января 2026
Источник: Unsplash

В центральной части России в начале недели продолжит идти небольшой снег. Температура воздуха установится от −3 °С до −8 °С. К четвергу произойдет понижение фона: термометр покажет от −8 °С до −13 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Аномально холодная погода установится в южных регионах страны. В Причерноморье термометр не покажет выше нуля градусов. Местами столбик опустится до −5 °С. В низовьях Дона и Волги похолодает от −7 °С до −12 °С. К концу недели туда придет теплый воздух — температура повысится на четыре-пять градусов.

На территории Средней Волги прогнозируют сильные снегопады. Температура составит от −5 °С до −10 °С. К пятнице значения опустятся от −12 °С до −17 °С.

Во власти снегопада окажется северо-запад. Из-за североатлантического циклона температура пойдет на повышение. Ожидается от −2 °С до −7 °С, местами потеплеет до нуля градусов. К концу недели туда придет холодный воздух со стороны Арктики — вернутся морозы.

На Урале неделя выдастся холодной. В первые дни температура составит от −8 °С до −13 °С. К концу периода ожидается снижение фона до −23 °С.

Юг Сибири продолжит атаковать арктический вихрь. Там прогнозируют температуру ниже климатической нормы. В дневные часы в западных районах ожидается от −19 °С до −24 °С, в восточных — от −24 °С до −29 °С.

Южные районы Дальнего Востока на неделе порадует солнце. Исключением станут самые первые дни: пройдет небольшой снег. В Приамурье ожидается от −16 °С до −21 °С, в Приморье — от −10 °С до −15 °С.

