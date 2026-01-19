Россию на неделе захватят аномальные холода

Аномально холодная погода установится в южных регионах страны. В Причерноморье термометр не покажет выше нуля градусов. Местами столбик опустится до −5 °С. В низовьях Дона и Волги похолодает от −7 °С до −12 °С. К концу недели туда придет теплый воздух — температура повысится на четыре-пять градусов.