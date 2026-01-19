На Землю во вторник обрушится мощный геомагнитный шторм

Всего за сутки плотность протонов, у которых энергия превышала 10 мегаэлектронвольт, выросла в 1000 раз. Нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз. Кроме того, ученые отметили, что показатель растет и уже находится в красной зоне.