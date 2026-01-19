На Землю во вторник обрушится мощный геомагнитный шторм

В понедельник, 19 января, до Земли долетели быстрые протоны — радиационная нагрузка на аппараты, которые находились в космосе, выросла. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Предварительные расчеты указали на движение плазменного облака со скоростью около 2000 километров в секунду. По мере приближения к Земле, согласно прогнозу, поток будет замедляться. На планете ожидаются магнитные бури уровня G3 и G4.
Согласно обновленной информации, дошедшие до Земли протоны спровоцировали эффект «снежного шторма». Снимки из космоса указали на быстрое приближение к нашей планете плазменного выброса.
Всего за сутки плотность протонов, у которых энергия превышала 10 мегаэлектронвольт, выросла в 1000 раз. Нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз. Кроме того, ученые отметили, что показатель растет и уже находится в красной зоне.
Подобные значения последний раз фиксировали в июне и ноябре 2025 года. В обоих случаях после этого по Земле уже через сутки ударяли мощные магнитные бури класса G4.
Согласно прогнозу, ухудшение геомагнитной ситуации на планете ожидается во вторник, 20 января, около 9:00 по московскому времени. Магнитные бури приведут к увеличению зоны полярных сияний. Предварительно вспышки на небе получится увидеть жителям регионов, которые располагаются до 50 градуса северной широты.