Мнения ученых не совпали: опасна ли Х-вспышка для Земли

Согласно предварительным прогнозам, сильные магнитные бури начнутся на Земле во вторник.и способны достичь класса G4.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Вспышка X на Солнце 18 января 2026, магнитные бури 20 января 2026
На Солнце в воскресенье, 18 января, произошел мощный выброс плазмы. Ему присвоили наивысшую степень Х1.95. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

В результате солнечной вспышки в сторону Земли вылетело огромное облако плазмы. Предположительно, долетит до планеты во вторник, 20 января. Рост геомагнитной активности ожидается в период с 09:00 до 12:00 по московскому времени.

Согласно предварительным расчетам, вероятность прихода на Землю магнитных бурь высшего пятого уровня составляет 10%. Однако математические модели мировых прогностических центров указывают только на слабые геомагнитные возмущения, при которых индекс Кр не превысит четырех единиц.

Обновленные сведения подтвердили, что до Земли дошли ускоренные протоны. За счет них нагрузка на космическое оборудование увеличилась почти в 50 раз. Ученые отметили, что в 2025 году такие показатели наблюдали всего дважды, 1 июня и 12 ноября. После их фиксации оба раза на планете начинались сильные магнитные бури. Причем для их прихода требовалось всего около суток.

Если прогноз сбудется, то в ночь со вторника на среду, на Земле ожидаются яркие полярные сияния. В России их получится увидеть практически в любом регионе.