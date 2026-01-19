Мнения ученых не совпали: опасна ли Х-вспышка для Земли

Обновленные сведения подтвердили, что до Земли дошли ускоренные протоны. За счет них нагрузка на космическое оборудование увеличилась почти в 50 раз. Ученые отметили, что в 2025 году такие показатели наблюдали всего дважды, 1 июня и 12 ноября. После их фиксации оба раза на планете начинались сильные магнитные бури. Причем для их прихода требовалось всего около суток.