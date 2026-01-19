У января 2026 появился шанс попасть в тройку самых суровых зим столетия

В столичном регионе холода нагрянут к концу выходных, 25 января. С понедельника по среду в Москве температура установится от −5 °С до −7 °С. В четверг, 22 января, днем опустится до −11 °С, ночью — до −13 °С. В пятницу, 23 января, в дневные часы ожидается от −10 °С до −15 °С. К вечеру похолодает до −20 °С. В Татьянин день, 25 января, не исключены морозы до −30 °С.