У января 2026 появился шанс попасть в тройку самых суровых зим столетия

На европейскую территорию страны в начале недели с северо-запада придет циклон. Согласно прогнозу, с 19 по 21 января средние широты страны ожидает потепление. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик отметил, что январь 2026-го окажется не похож на 2025 год. Тогда фиксировали рекорды тепла. Текущий же месяц может войти в тройку самых холодных за весь XXI век.
В середине недели, 22 января, метеоситуация начнет меняться на противоположную: с каждым днем будет прохладнее. К концу периода местами ожидается скачок почти на 20 градусов. Например, такая погода установится в Ярославле и Костроме. К пятнице туда придут 30-градусные морозы.
В столичном регионе холода нагрянут к концу выходных, 25 января. С понедельника по среду в Москве температура установится от −5 °С до −7 °С. В четверг, 22 января, днем опустится до −11 °С, ночью — до −13 °С. В пятницу, 23 января, в дневные часы ожидается от −10 °С до −15 °С. К вечеру похолодает до −20 °С. В Татьянин день, 25 января, не исключены морозы до −30 °С.
Схожая ситуация ожидается во Владимире и Рязани. Там в выходные может похолодать до −33 °С.
25-градусные морозы придут в Великий Новгород и Санкт-Петербург. В Калининграде столбик термометра опустится до −15 °С.